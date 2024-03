(Di domenica 10 marzo 2024) «è la: si fanno vedere ricchi, firmati, con tanti soldi e dicono 'noi siamo il nuovo modello, vuoi diventare come noi?'. I giovani non strutturati si trovano avviluppati e pensano che quello sia il loro futuro. Iper i mafiosi sono una sfida alle, un’esternazione di arroganza». Lo ha detto il capo della Procura di Napoli Nicolaintervistato...

Gratteri: "TikTok è la vetrina delle mafie. Con i social sfidano le istituzioni": « TikTok è la vetrina delle mafie : si fanno vedere ricchi, firmati, con tanti soldi e dicono 'noi siamo il nuovo modello, vuoi diventare come noi'. I ...gazzettadelsud

“Canzoni neomelodiche usate per i messaggi ai clan”, l’allarme di Gratteri: ora utilizzano TikTok per comunicare in modo mafioso anche attraverso le canzoni neomelodiche o il rap, e per mandare messaggi alle altre organizzazioni in contrasto tra loro“, è l’allarme lanciato ...internapoli

Il summit globale sull’innovazione sarà a Bologna: in arrivo al WMF esperti da tutto il mondo: (Adnkronos) - Arriveranno da USA, Regno Unito, Canada, Irlanda, Francia, Olanda, Turchia, Belgio e Spagna i primi esperti e speaker annunciati che si ...lifestyleblog