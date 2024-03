Gratteri | Tik Tok è una vetrina per le mafie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - "TikTok è ladelle: si fanno vedere ricchi, firmati, con tanti soldi e dicono "noi siamo il nuovo modello, vuoi diventare come noi?". I giovani non strutturati si trovano avviluppati e pensano che quello sia il loro futuro. I social per i mafiosi sono una sfida alle istituzioni, un'esternazione di arroganza". Così il magistrato Nicola, procuratore capo a Napoli, intervistato oggi da Marco Carrara a Timeline su Rai 3.