Grandi manovre fra italiani e svizzeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024)congiunte traper imparare a fronteggiare disastri naturali. Il nome in codice dell’operazione è “Extramuro“. Per cinque giorni, da domani a venerdì, decine e decine di ufficiali della Milizia di Protezione civile del Cantone Ticino che aspirano a diventare comandanti di compagnia, si esercitano con i colleghi della Protezione civile italiana tra Erba, Eupilio, Merone e Pusiano per fronteggiare eventuali maxi-emergenza, dovute ad una ipotetica ondata di maltempo prolungato tra il Canton Ticino e la Lombardia, con l’esondazione del del lago di Como, frane tra Blevio e Bellagio e l’allagamento di Monza per il Lambro che ha rotto gli argini. L’esondazione del torrente Bova e della foce del Lambro, l’evacuazione di una casa di riposo, l’allestimento di tendopoli in zona Arcellasco, al ...