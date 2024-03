Grande Fratello sondaggi 11 marzo 2024 | chi sarà il secondo finalista

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 10 marzo 2024) Lunedì 11andrà in onda una nuova puntata delin cui scopriremo, tra le tante cose, il nome deldi questa edizione. Dopo che Beatrice Luzzi si è guadagnata questo importante traguardo, ottenendo un plebiscito di voti favorevoli, adesso bisognerà capire chi tra Rosy Chin, Anita Olivieri, Paolo Masella e Letizia Petris otterrà lo stesso merito. C'è da dire che i telespettatori sono un po' delusi da questo televoto, in quanto non sanno davvero a chi dare la possibilità di arrivare in finale, poiché nessuno dei quattro concorrenti risulta essere tra i favoriti. A quanto pare, dunque, a questo televoto si opterà per il meno peggio. Chi? Il pubblico sembra abbastanza univoco....