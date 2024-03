Granata | affari complicati Fra Juventus e proteste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Affascinante, perché il nome dell’avversario, laNext Gen, la rende tale, e complicata, perché i baby bianconeri nelle 11 partite del girone di ritorno hanno perso una volta sola (2-0 a Perugia tre turni fa) e vinto sei, recuperando otto punti al Pontedera e portandosi in ottava posizione a due lunghezze dai, settimi. Questo racchiude l’incontro odierno che va in scena al Moccagatta di Alessandria, teatro delle gare casalinghe della compagine torinese e nel quale non saranno presenti gli ultras della gradinata nord Diego Savelli in segno di protesta conto la cosiddette squadre B. "Non seguiremo il Pontedera in questa trasferta – hanno scritto in una nota – perché, come abbiamo spiegato alla squadra, i motivi sono tutti legati ad un calcio moderno che non ci appartiene e che non ci avrà mai. Il nostro Pontedera giocherà contro una ...