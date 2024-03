Gran Prix di Judo | Antonio Esposito vince a Linz | “Lo sognavo da tempo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024)– E’ stata unade giornata per l’Italia aldi, in Austria, quella del 9 marzo. Ika tricolori hanno combattuto con determinazione e impegno conquistando obiettivi importanti. Lo hanno fattoe Irene Pedrotti, che hanno messo al collo l’oro e l’argento nei -81 kg e nei -70 kg. Entrambi hanno ottenuto il miglior risultato della carriera, in una competizione nella loro categoria.ha messo in bacheca un bottino di 700 punti ed è entrato nella Top Ten del Ranking Olimpico, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione a Parigi 2024: “Stranamente questa giornata è iniziata bene –ha detto, come riportato da fijlkam.it– mi sono ...