GP Qatar | MotoGP | riecco Bagnaia! Partenza capolavoro e trionfo

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci eravamo lasciati con Peccocampione del mondo per la seconda volta consecutiva, abbiamo iniziato con Peccotrionfante al gran premio del. Si è conclusa poco fa la gara che ha riportato sul gradino più alto del podio il motociclista italiano, autore di unaincredibile: dalla quinta posizione si è portato immediatamente al primo posto e poi ha comandato la gara come lui sa fare fino all’ultimo giro. Seconda piazza per Brad Binder, che si mostra costante con quanto fatto ieri nella sprint race, terzo invece Jorge Martin. Buon quarto posto poi per Marc Marquez, ma andiamo a vedere quale è stato l’ordine di arrivo del GP del. GP, il primo gran premio della stagione è ...

Il re è sempre Bagnaia: quando il gioco si fa duro, i Bagnaia cominciano a giocare: Marquez Io penso solo ad aprire il gas in pista" Bagnaia, due volte consecutive campione del mondo in MotoGp , intervistato dal Paìs. Domani comincia il motomondiale in Qatar. Vedi Marc Marquez come ...

Moto2, risultati e highlights della gara del Qatar: vittoria di Lopez, trionfo Boscoscuro: Moto2: l'ordine d'arrivo del GP Qatar Classifica di Moto2 dopo la prima gara del Mondiale

MotoGP, Jorge Martin: “Una gara difficile. Bagnaia ha spinto forte ma io ho gestito bene le gomme”: MotoGP, Jorge Martin: “Una gara difficile. Bagnaia ha spinto forte ma io ho gestito bene le gomme”: Jorge Martin mastica amaro dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Qatar, appuntamento d'esordio del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ducati Pramac ...

