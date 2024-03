Golf | Matteo Manassero rinasce e torna a vincere dopo 11 anni! Apoteosi al Jonsson Workwear Open

(Di domenica 10 marzo 2024) 3942 giorni. Tanti ne sono passati dall’ultima vittoria disul DP World Tour, che allora era ancora European Tour. Allora era Wentworth, il BMW PGA Championship, oggi è il. Un -26 per la vittoria, con -17 nei quattro giorni sui par 5, il 13° posto nella Race to Dubai, a rivedere la zona top 200 nel ranking mondiale. Diventa, così, anche numero 1 d’Italia. Il veneto, in sostanza, si riprende di forza la scena, ed è anche la prima vittoria sul circuito dall’di Francia 2022 per un italiano: allora trionfò Guido Migliozzi. Una giornata, questa, caratterizzata da una lunghissima lotta tra, i sudafricani Thriston Lawrence, Shaun Norris e Oliver Bekker e l’inglese Jordan Smith, ma non solo. Mentre questi, a ripetizione, ...

