Golf | Matteo Manassero è tornato! Trionfa al Jonsson Workwear Open 2024 a 11 anni da Wentworth

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) 3942 giorni. Tanti ne sono passati dall’ultima vittoria disul DP World Tour, che allora era ancora European Tour. Allora era, il BMW PGA Championship, oggi è il. Un -26 per la vittoria, con -17 nei quattro giorni sui par 5, il 13° posto nella Race to Dubai, a rivedere la zona top 200 nel ranking mondiale. Diventa, così, anche numero 1 d’Italia. Il veneto, in sostanza, si riprende di forza la scena, ed è anche la prima vittoria sul circuito dall’di Francia 2022 per un italiano: allora trionfò Guido Migliozzi. Una giornata, questa, caratterizzata da una lunghissima lotta tra, i sudafricani Thriston Lawrence, Shaun Norris e Oliver Bekker e l’inglese Jordan Smith, ma non solo. Mentre questi, ...