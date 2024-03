Gol di Folorunsho o autogol di Baschirotto? La scelta della Lega

Venezia-Bari: i 'temi' del match. Sfida tra bomber al Penzo, il rientro di Maita per la caccia ai tre punti: Reduci dal punto ottenuto in casa contro lo Spezia grazie alla rete di Sibilli che ha pareggiato i conti dopo il gol di Mateju che ha sbloccato la gara, i ragazzi di Iachini cercheranno di ritrovare ...tuttobari

Lecce-Verona diretta: la reazione non basta ai giallorossi, ospiti in vantaggio all'intervallo: Lecce-Verona, il presente (D'Aversa) contro il passato (e che passato! Baroni). In palio punti salvezza che in questa fase del campionato, e dopo i risultati di ieri, pesano come macigni.quotidianodipuglia

Gol Folorunsho o autogol Baschirotto Ecco gli ultimi aggiornamenti: Folorunsho ha sbloccato la sfida di Serie A tra Lecce ed Hellas Verona con un tiro deviato da Baschirotto, per questo motivo i fantallenatori si sono chiesti se fosse gol del centrocampista degli scal ...generationsport