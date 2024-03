Gli Usa alla riscoperta della arte italiana degli anni 1950-1980 Mostre a New York e Washington

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 10 marzo 2024) BFF Banking Group presenta la mostra “Contemporary Echoes: Rediscovering Italian Art from, Artworks from the BFF Collection”, realizzata in partnership con l’Associazione americana International Arts and Artists. Curata da Renato Miracco e presentata a New, la mostra vuole evidenziare le relazioni profonde, documentate, intrinseche tra gli artisti americani e italiani negli, portandoluce le influenze reciproche, i rapporti personali, le motivazioni e le identità diverse di un periodo che èbasestoria dell’contemporanea. Ne è la prova il rapporto che lega Alberto Burri e Robert Rauschenberg, incontratisi più volte a Roma agli inizi ...