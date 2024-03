Gli studenti del Falcone-Righi insegnano il web agli over 60

Doppio appuntamento varesino per il generale dell’Arma Mario Mori , già fondatore del Ros e direttore del Sisde. Negli anni della cattura di Salvatore Riina, al suo fianco lavorava il colonnello ... (Leggi)

È una prima volta indimenticabile per le scuole superiori cittadine, da segnare sul calendario. Più precisamente tra settembre e ottobre, quando gli studenti del Don Lazzeri-Stagi si imbarcheranno ... (Leggi)

Viareggio, 10 marzo 2024 – Domani in città è festa grande, più della Santissima. Per le attività della Passeggiata, quasi un mini Ferragosto. Arriveranno migliaia di studenti da tutta la Toscana per ... (Leggi)