Gli auguri amari di Ghali di buon Ramadan | «Deluso da tanti artisti italiani | tutti piegati dalla paura di esser tagliati fuori»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 10 marzo 2024)ha inaugurato il, con un messaggio social: «Dove la politica strappa, glicuciono. Dove la politica alza i muri, glicreano ponti.Mubarak», ha scritto l’artista milanese su Instagram, condividendo una sua lettera scritta in inglese e in italiano. «Sonodache hanno la penna per dire qualcosa, da quelli francesi, e quelli inglesi,gente della moda che ti guardatesta ai piedi, dai finti attivisti affamati di fama.dida qualcosa. Mi sono circondato per anni ...