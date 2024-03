Giuseppe Rossi | la parabola di un talento sfortunato

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar – Nome banale e qualità fuori dal comune. Rovinate da una grandissima fragilità fisica. Come il cristallo,: punta brillante dal. Ma soprattutto un enorme rimpianto per tutto il calcio italiano. Attaccante d’esportazione, secondo solo a Paolo Di Canio per reti segnate nei quattro campionati esteri più importanti: cosa sarebbe stato Pepito senza otto interventi alle ginocchia? Un italiano in America Classe 1987 il nostro nasce a Teaneck (U.S.A.), entrambi i genitori sono insegnanti di lingue. Cresce nella vicina Clifton, “in mezzo ad amici e compagni di scuola che giocavano a baseball, basket, football americano. A qualsiasi sport, tranne il calcio”. D’altronde siamo pur sempre nell’est degli States e ancora oggi gli yankee faticano a comprendere la portata sociale che ha la ...