Giulia Ottorini nel mirino della Finanza Quando su TikTok diceva | “Ho speso 30mila euro in 4 giorni”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Bologna, 10 marzo 2024 – Non più tardi di un anno fa si vantava su, in realtà fingendo di disperarsi, di averin soli quattroqualcosa come. Era il 4 marzo del 2023 e a distanza esatta di un anno il suo nome è rimbalzato non solo sui social, come in realtà avviene da alcuni anni, tutti ivisti i suoi 3,3 milioni di follower (quasi tutti giovanissimi) ma anche sulle quelle dei giornali e soprattutto nelle cartetra i nomi dei 4 tra influencer e digital creator ‘pizzicati’ per aver eluso al Fisco somme piuttosto ingenti. Lei si chiama, ha 22 anni, è bolognese. Nota, notissima, ai giovanissimi che frequentanoe Instagram, in ...