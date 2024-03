Giovanni dopo le chat e le foto spinte chiede perdono a C’è Posta Per Te

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 10 marzo 2024) Quando Maria de Filippi a C’èPer Te esordisce con ‘questa è la storia di un amore interrotto‘, sappiamo fin da subito che sarà cosa buona e giusta preparare i popcorn e ascoltare in religioso silenzio il riassunto mariano fatto di corna, tradimenti on line e liti furiose tra innamorati. E infatti anche ieri sera Maria non ci ha deluso con la storia died Erika (qui il video completo). “Mi ha detto cheun anno e mezzo di fidanzamento, di cui 8 mesi di convivenza lui ha fatto un brutto errore. Per questo la sua fidanzata l’ha lasciato. Peròadesso pensa sempre a lei, la vede come la madre dei suoi figli e vuole tornare a vivere con lei. Mi ha anche detto ‘io la amo profondamente, non so però se lei mi ama ancora’. Lui ha una casa, ma è in ristrutturazione, quindi un anno fa sono andati a ...