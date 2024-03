Gioielleria Pennisi | la prestigiosa storia della vetrina milanese amata dalle star

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 10 marzo 2024) Life&People.it Passione, coraggio, ambizione, perseveranza e un amore sconfinato per il bello: laè questo e molto altro. Sono passati oltre ottant’anni da quando un giovane apprendista, Giovanni, lasciò Catania con un sogno da realizzare e una valigia piena di talento. Lo splendido atelier– a due passi dal Teatro Alla Scala e da via Montenapoleone -, in cui oggi si alternanointernazionali e una clientela selezionata, è nato grazie alla caparbietà e alla visione di un uomo partito da lontano e capace di trasformare in una realtà preziosa e solida ciò a cui ha dedicato l’intera esistenza. Il testimone è stato poi ereditato dal figlio Guido prima e da due degli attuali titolari, Gabriele ...