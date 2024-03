Gioco d’azzardo | anche Sassuolo non è immune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) L’inclinazione artistica di tanti sassolesi che hanno fatto parecchia strada in campo musicale fece meritare a, qualche anno fa, il soprannome di ‘piccola Nashville’. La propensione al, piaga che alligna un po’ ovunque, ma ha proprio nel territorio sassolese uno dei più ‘attenzionati’ a livello provinciale, l’ha invece trasformata in ‘piccola Las Vegas’. Fenomeno in crescita, quello dell’azzardo legale, finito sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori ieri all’Auditorium Bertoli, complice un convegno dal titolo ‘Dalricreativo alla ludopatia: indebitamento, sovra indebitamento e usura’ promosso da Codacons, Centro ‘Rodolfo Degoli’ in collaborazione con Masci e Associazione Nazionale Polizia di Stato. Nel titolo del convegno, a ben vedere, ci sono già tutti gli step che ...