Ginnastica ritmica | l’Italia vince il bilaterale con la Francia | Farfalle e Sofia Raffaeli in spolvero a Desio

(Di domenica 10 marzo 2024)si è aggiudicata ilcon laandato in scena al Pala Fitline di(in provincia di Monza e Brianza). Lehanno messo in mostra i nuovi esercizi, ottenendo 33.350 con i cinque cerchi e 33.800 con palla/nastro: totale di 69.150 per Alessia Maurelli e compagne, che stanno muovendo i primi passi verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre hanno prevalso sulla(66.350: 34.250 con i cerchi e 32.100 nel misto), mentre la seconda squadra tricolore ha chiuso con il totale di 59.000 (30.700+28.300). Sul fronte individuale,ha giganteggiato con il riscontro complessivo di 136.050. La vice campionessa del mondo ha ottenuto 34.150 al cerchio, 34.600 alla palla, 33.850 alle clavette, 33.450 al nastro e ...

