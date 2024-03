Ginnastica artistica | Macchini e Iorio giù dal podio in Coppa del Mondo Derwael alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) A Baku (Azerbaijan) si è conclusa la terza tappa delladeldi, il massimo circuito internazionale itinernate riservatosingole specialità. Ricordiamo che al termine della serie composta da quattro appuntamenti verranno assegnati due pass su ogni attrezzo per ledi Parigi 2024. Il discorso non riguarda l’Italia, visto che la nostra Nazionale è già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Oggi si sono disputate le ultime finali in terra azera, con due italiani scesi in pedana per giocarsi i piazzamenti sul. Elisaè purtroppo caduta alla trave e si è dovuta accontentare dell’ottavo posto con il punteggio complessivo di 10.933. L’emiliana sperava di fare nuovamente festa ...