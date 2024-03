Ginnastica artistica | Derwael si qualifica alle Olimpiadi 2024 Assegnati i primi pass attraverso la Coppa del Mondo

(Di domenica 10 marzo 2024) Ladeldiassegna un totale di ventiper ledi Parigi, ovvero due su ciascun attrezzo. Al termine della serie di quattro appuntamenti verranno elargiti i vari tagliandi, ma alcuni atleti hanno già potuto fare festa dopo le prime tre tappe (Il Cairo, Cottbus, Baku). Spicca la belga Nina, Campionessa Olimpicaparle asimmetriche, che è tornata in attività dopo un infortunio ed è riuscita a staccare il biglietto per i Giochiil circuito alla trave (migliore classificata nelle prime tre uscite) e nella capitale transalpina potrà gareggiare in tutte le specialità. Grande gioia anche per l’austriaca Charlize Moerz, che ha firmato ...

Ginnastica AF: Quattro giovani Olimpia al campionato di squadra Silver: Questo fine settimana segna un momento emozionante per la ginnastica artistica femminile dell'Olimpia Aosta, con quattro giovani promesse pronte a dimostrare il loro talento al Campionato di Squadra Silver LA, che avrà luogo a Biella. Elodie Joux, Martina ...

Eventi Diretta Rai Sport Domenica 10 Marzo 2024 - Sci Alpino, Ciclismo, Atletica Leggera, Pallavolo: Alle 09:15 , gli spettatori vengono trasportati a Baku, Azerbaigian , per la Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica , con la telecronaca di Andrea Fusco , che cattura l'agilità e la grazia dei ...

Ginnastica, Giulia Santinato (Costanza Massucchi Mortara) grande protagonista nel campionato di serie C: Ginnastica, Giulia Santinato (Costanza Massucchi Mortara) grande protagonista nel campionato di serie C: Nel fine settimana del 9-10 Marzo 2024, organizzata dalla polisportiva Celle di Rimini, si è svolta la seconda prova del Campionato Italiano di Serie C di Ginnastica artistica femminile.

Pomeriggio di esibizioni e medaglie per la Uisp di Grosseto negli impianti di via Mercurio: Pomeriggio di esibizioni e medaglie per la Uisp di Grosseto negli impianti di via Mercurio: 85 atlete delle tre associazioni di danza e Ginnastica cittadine (artistica Grosseto, Ginnastica Grifone e Polisportiva Barbanella 1) si sono sfidate a colpi di coreografie e balletti di Ginnastica ...

Ginnastica artistica, Macchini e Iorio giù dal podio in Coppa del Mondo. Derwael alle Olimpiadi: Ginnastica artistica, Macchini e Iorio giù dal podio in Coppa del Mondo. Derwael alle Olimpiadi: A Baku (Azerbaijan) si è conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Ricordiamo che al termi ...