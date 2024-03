Gilardino | 'Vitinha? Sto facendo valutazioni Sul siparietto del rigore'

(Di domenica 10 marzo 2024) Alberto, allenatore del Genoa, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 contro il Monza: "Peccato per il primo...

L'allievo sfida il maestro. L'allenatore del Genoa , Alberto Gilardino ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo... (calciomercato)

Il Genoa in casa dei campioni d'Italia. Sabato 17 febbraio, alle ore 15, i rossoblù affrontano il Napoli al Maradona nella 25ª... (calciomercato)

Sforbiciata di Mota Vitinha si sblocca, ma vince il Monza con Maldini | OneFootball: Gudmundsson si incarica della battuta e si fa ipnotizzare da Di Gregorio, ma ribadisce in rete la respinta del portiere del Monza firmando il suo decimo gol in Serie A in stagione. La pressione del ...onefootball

SERIE A - Genoa-Monza 2-3, il Grifone rimonta due gol, ma viene punito da Maldini: Il Monza batte 2-3 il Genoa e si riscatta dopo la pesante sconfitta interna subita dalla Roma di Daniele De Rossi. Dopo la brutta sconfitta interna contro la Roma, il Monza di Raffaele Palladino torna ...areanapoli

SERIE A - Genoa-Monza 2-3, la decide Daniel Maldini: Gol e grandi emozioni a Marassi, dove il Monza batte 3-2 il Genoa nell'anticipo della 28a giornata di Serie A e sale a quota 39 punti in classifica. Primo tempo di marca brianzola che sbloccano il mat ...napolimagazine