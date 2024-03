Gilardino | «Si rosica tanto | stasera il Genoa bene come con l’Inter»

(Di domenica 10 marzo 2024) Settimana molto negativa per il, che ha perso contro Inter e Monza pur senza far male a livello di prestazione., intervistato da DAZN dopo la sconfitta di, se la prende per i risultati. DA DIMENTICARE – Alberto, dopo-Monza 2-3, usa le stesse parole di ieri per descrivere la partita contro: «C’è incazzatura, da parte mia e della squadra. Si: giochia Milano,abbiamo perso un tempo lasciando spazio al Monza e subendo gol troppo facilmente. Abbiamo cambiato qualcosa alvallo, i ragazzi sono entrati con altro piglio. Hanno avuto la consapevolezza di volerla andare a riprendere, però bisogna capire i ...

