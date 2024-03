Ghostbusters | Minaccia Glaciale | la prima clip in italiano ufficiale del film | contro il Drago delle Fogne!

(Di domenica 10 marzo 2024), al cinema dall'11 aprile, si mostra con unascena in, dove i novelli Acchiappafantasmi ricorrono al proprio armamentario per bloccare un'inquietante apparizione cittadina... Al cinema dall'11 aprile.

Ghostbusters - Minaccia glaciale - Frozen Empire, le anticipazioni sul film fantasy: Nel cast c’è Paul Rudd, nel ruolo di Gary Grooberson: l’attore ha recitato di recente in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nella serie tv Only Murders in the Building . è apparso di recente in Una ...mauxa

Ghostbuster, ecco i corti made in Tuscia: dopo il sequel, tornano gli acchiappafantasmi: "Mi piace pensare che magari questi miei esperimenti possano strappargli un sorriso... In qualunque piano di esistenza lui si trovi”. Edoardo Stoppacciaro non è solo un ...ilmessaggero

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, prima clip svela “il drago delle fogne”: Sono iniziate le prevendite di Ghostbusters: Minaccia glaciale e, per celebrare l'annuncio, Sony ha condiviso la prima clip ...cinefilos