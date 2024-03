GF | Greta si apre su Sergio | perché non c’è stato il bacio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Sono gli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello per gli inquilini e non mancano i colpi di scena. Anchein queste ore si è sbottonata sue ha svelato per quale motivo ancora non c’èiltra lorosi è dichiarata a, ma non è scattato il. A spiegarne il motivo è stata proprio la gieffina confidandosi con Beatrice e Giuseppe Garibaldi. La ragazza ed ex tentatrice di Temptation Island nonostante sia presa dae stia continuando la sua conoscenza nella casa di Cinecittà è restia a baciarlo. Ciò, come ha spiegato ai suoi compagni d’avventura, non ènon desideri baciarlo, ma vuole che ciò avvenga a telecamere spente e nella vita reale e non nella casa del Grande ...