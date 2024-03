GF | Alessio dice ad Anita che Beatrice ci sta provando con lui VIDEO Lei non ci sta | “Vuole tutto ciò che…”

(Di domenica 10 marzo 2024) Ieri sera come tutti i sabato nella casa del Grande Fratello si stava ballando, quando ad un certo puntoFalsone si è avvicinata adOlivierindogli cheLuzzi ci stavacon lei (nonostante i cattivi rapporti tra i due inquilini). Come si sente dalla ragazza inzialmente non ci crede: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,accusadi averle rubato il reggiseno (): “Cleptomane” Il web è in rivolta GF,sbotta contro, infiammando il web (): “Spero che non si immunizzi la biondina perchè la devo…” GF, ...

GF, Perla difende Beatrice (VIDEO): 'In tante cose non ha manco torto, perché quando vede che sbagliamo viene e ...': Oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello c'è stato un confronto tra Alessio Falsone e Perla Vatiero , con quest'ultima che ha parlato di Beatrice Luzzi , dove per ... viene e te lo dice in faccia ...

Codice della Strada, D'Amato (Az): "Riforma è solo propaganda": Lo dice Alessio D'Amato , consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione.

"La Palestina muore, cessate il fuoco", ecco i cartelli alla manifestazione per la pace a Roma: "La Palestina muore, cessate il fuoco", ecco i cartelli alla manifestazione per la pace a Roma: (Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2024 Si è tenuta a Roma la manifestazione organizzata dalla Cgil per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in generale per porre fine a tutte le guerre. Molti i cartelli ...

Grande Fratello, Alessio Falsone frena sulla storia con Anita Olivieri: «Fuori è un'altra cosa, non voglio illudere nessuno»: Grande Fratello, Alessio Falsone frena sulla storia con Anita Olivieri: «Fuori è un'altra cosa, non voglio illudere nessuno»: Alessio Falsone ha scelto di parlarne anche con Rosy Chin esponendo alla gieffina tutti i suoi timori in merito a una possibile frequentazione fuori dalla casa con Anita Olivieri. «Io ti dico che ...

Tacchinardi sicuro: «Alla Juve manca un giocatore come lui. Giuntoli deve capire una cosa»: Tacchinardi sicuro: «Alla Juve manca un giocatore come lui. Giuntoli deve capire una cosa»: A Tv Play, Alessio Tacchinardi ha così parlato delle mancanze della Juve a centrocampo. LE PAROLE – «Un giocatore di gol, di personalità, carisma e assalto all’area di rigore. Io però penso che il ...