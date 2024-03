Genova | emergenza in città per alberi caduti e allagamenti | evacuati i pazienti di una rsa per una frana

Allerta maltempo in Piemonte e Liguria: fango e acqua a Genova. In Francia 5 dispersi, due sono bambini: È ancora una giornata di allerta, oggi, in Italia e in parte della Francia, a causa del maltempo, conseguenza del passaggio di un'intensa perturbazione atlantica: forti piogge, venti di burrasca, neve ...msn

La nuova emergenza del Vomero, residenti esasperati: “Siamo al punto di prima”. Ma il sindaco: “Ora interventi sulle fogne storiche”: L’acqua divora ancora la collina di San Martino. Alle 8,30 sotto una pioggia incessante cede la fogna a monte della voragine di via Morghen e un fiume di liquami, fango e calcestruzzo si riversa nell’ ...napoli.repubblica

11 marzo '44. La lapide e i bimbi dei Tre Ponti: a morire sotto le bombe: "11 marzo del 1944, durante un bombardamento che aveva l’intenzione di distruggere un presidio tedesco poco distante, un palazzo in località Tre Ponti, nell’entroterra di Pegli, venne distrutto e ...primocanale