Genoa | Zangrillo chiude la polemica Barella con l'Inter | 'Le scuse per la simulazione? Così parla un campione'

Genoa: pace Barella-Zangrillo. L'interista: "Chiedo scusa, ho sbagliato". Il presidente: "Così parla un campione": Genoa: pace Barella-Zangrillo. L'interista: "Chiedo scusa, ho sbagliato". Il presidente: "Così parla un campione": Pace fatta tra Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale e dell'Inter, e Alberto Zangrillo, presidente del Genoa. Il patron rossoblù aveva avuto parole dure contro il nerazzurro, a causa della ...