GRIFO D'ATTACCO - Albert e Retegui, così no: ... qualità e personalità, Malinovskyi ha retto a metà campo da play aggiunto mentre Vitinha è un ... " Il Genoa ha concesso ingenuamente il vantaggio al Monza a causa di un'errata lettura di Sabelli su ...

Serie A, i risultati della 28^: il Milan batte di misura l'Empoli: Serie A, i risultati della 28^: il Milan batte di misura l'Empoli: Reti e spettacolo tra Genoa e Monza, Gilardino e Palladino dimostrano di valere l'attenzione delle grandi in una gara ad inseguimento: a Pessina e Mota Carvalho replicano Gudmundsson e Vitinha, a ...

Genoa, Vitinha: “Felice per il gol, momento difficile della mia vita”: Genoa, Vitinha: “Felice per il gol, momento difficile della mia vita”: L'attaccante portoghese al suo prima gol in serie A con la maglia rossoblu confessa di vivere una delicata situazione personale ...

GILARDINO CAMBIA VOLTO AL GENOA E REGALA UN TEMPO E TRE PUNTI: GILARDINO CAMBIA VOLTO AL Genoa E REGALA UN TEMPO E TRE PUNTI: L'indigestione di elogi rimediata a San Siro ha impiombato le gambe dei giocatori rossoblù e, soprattutto, annebbiato le idee di mister Gilardino. Il Monza, giunto a Marassi ...