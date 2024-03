Genoa Monza | Gilardino concede troppo | Palladino mette qualità

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilvince sul campo delcon le reti di Pessina, Dany Mota e Maldini. Il Grifone aveva rimontato da 2-0 con Gudmundsson e Vitinha Una gara piena di gol, ben 5, avvincente fino all’ultimo:promuove i brianzoli che vanno in avanti di 2 gol, si fanno rimontare e poi riescono a vincere la gara con la rete di Maldini. Ecco da La Gazzetta dello Sport i giudizi più significativi, sui due tecnici e sui migliori in campo.– voto 5.5: «Passo falso: prova a rimediare nella ripresa, madi fatto un tempo all’avversario. Davvero».– voto 7: «Sceglie un centrocampo più solido e ilgioca sicuro, a memoria e intenso. Poi. E ...

AGI - Una vittoria fondamentale per chiudere con largo anticipo il discorso salvezza. Il Monza vince 3-2 contro il Genoa dopo la rimonta subita dai padroni di casa, decisiva la rete di Daniel ... (agi)

Toro, devi prendere 9 punti: Il Torino, che ha ottenuto due punti nelle ultime quattro partite, adesso è all’11° posto sorpassato dal Monza che ieri ha battuto il Genoa. La vittoria manca ai granata dal successo sul Lecce del 16 ...torinogranata

Inter in fuga: vince contro il Bologna e va a + 18 sulla Juve. Vincono Monza, Cagliari e Sassuolo: Non si ferma l'Inter, che infila la decima vittoria di fila in campionato nel match d’anticipo della 28esima giornata di Serie A e va momentaneamente ...ecovicentino

Le principali statistiche di Genoa - Monza: liguri avanti in tanti parametri ma..: Le principali statistiche del match Genoa - Monza, vinto dai brianzoli per 2 reti a 3 contro il GrifonePossesso palla: 63% Genoa, ...monza-news