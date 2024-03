GB | prima foto ufficiale di Kate Middleton dopo l’operazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar. (askanews) – Pubblicata sui social di Kensigton Palace ladicui è stata sottoposta a gennaio. Lagrafia ritrae la Principessa di Galles sorridente insieme ai figli George, Charlotte e Louis. “Grazie per i vostri gentili auguri e per il sostegno continuo negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma” si legge nel post pubblicato su X. Nel post si precisa che laè stata scattata dal Principe di Galles. Negli ultimi tempi erano circolate sui media internazionali voci sulle condizioni di salute della Principessal’annullamento di alcuni impegni pubblici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La principessa di Galles, Kate Middleton , amata dal suo popolo e dai giornali di tutto il mondo, ha cercato di proteggere la sua privacy in tutti i modi, evitando di pubblicare informazioni sulle ... (ildifforme)

Nel giorno della festa della mamma che si celebra oggi in Inghilterra, compare la prima foto ufficiale di Kate Middleton dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio. Sui social Kensington ... (open.online)

Kate Middleton si mostra dopo l'operazione: l'immagine diffusa da Buckingam Palace: Kate Middleton ha rotto il silenzio in cui si è trincerata dopo l'operazione all'addome avvenuta qualche mese fa. La principessa del Galles è apparsa in una nuova foto ufficiale per la prima volta da ...tuttosport

Royal Family, la prima foto ufficiale di Kate dopo l'operazione: Negli scatti si vede la moglie di William viaggiare come passeggero in un’auto guidata da sua madre, Carole Middleton, vicino al Castello di Windsor. Per lei un… Leggi ...informazione

Riappare Kate, prima foto ufficiale dopo l’intervento chirurgico: La principessa del Galles, 42 anni, aveva trascorso tredici notti alla London Clinic, vicino a Regent's Park, nel centro di Londra ...laregione.ch