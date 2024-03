Gaza | per Biden l’invasione di Rafah è “una linea rossa” che Israele non deve superare Ma non minaccia conseguenze | “Non li lascio”

(Di domenica 10 marzo 2024) Joeva di nuovo allo scontro con Benjamin Netanyahu. Ma lo fa con le armi spuntate: il presidente americano, preoccupato per i crescenti numeri di vittime civili ae dalleche questi possono avere sulla sua popolarità in vista delle elezioni, ha infatti indicatodi terra acome una “” che il primo ministro israeliano nonassolutamente. Il rischio in caso di trasgressione? Nessuno: “Non lascerò mai. La difesa diè ancora fondamentale”. Nell’intervista rilasciata alla Msnbc, quindi, il capo della Casa Bianca lancia un nuovo avvertimento che, probabilmente, non preoccuperà troppo il governo di Tel Aviv, pur precisando che ...

Le parole di Biden su Netanyahu: "A Gaza fa più male che bene a Israele": Il presidente americano Joe Biden ha affermato nuovi pensieri rivolti al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ...notizie

Navi militari e aerei di Usa, GB e Francia abbattono 32 droni Houthi nel Mar Rosso: Pubblicità · Scorri per continuare Gli UAV avrebbero dovuto rappresentare ... aggressione non si fermerà e l’assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non sarà revocato”.blitzquotidiano

Siena, flash mob con Laura Boldrini: “Stop bombardamenti a Gaza”: Siena, 10 marzo 2024 – Nonostante la pioggia in tanti hanno partecipato al flash mob in piazza Tolomei a Siena per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Alla manifestazione, promossa dalla Conferenza ...lanazione