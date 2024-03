Gaza | Israele | “Guerra va avanti | Hamas vuole escalation durante Ramadan”

(Di domenica 10 marzo 2024) Le forze di difesa israeliane "pronte a ogni scenario". Qatar: via verticise non accettano accordo Inizia il, non c'è accordo tra: l'operazione militare acontinua. I vertici militari israeliani e lo Shin Bet hanno "approvato i piani per continuare la", è l'informazione che filtra dalle Forze di

Gaza: Qatar minaccia di espellere capi Hamas senza intesa, Wsj: il ritorno degli sfollati nel nord della Striscia di Gaza, l’aumento degli aiuti umanitari e il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia. Mentre Israele vuole una tregua più limitata e ha ...swissinfo.ch

Gaza: Erdogan paragona Netanyahu a Mussolini, "si aggiunge a lista dei nazisti di oggi" (2): Ricordando l'imminente avvio del mese sacro islamico del Ramadan (che in molti paesi a maggioranza musulmana avrà inizio domani, 10 ...agenzianova

Gaza, per un popolo alla fame il porto di nebbie di Biden: Senza dimenticare che in realtà denuncia il Washington Post, mai come in questi 5 mesi sono state inviate dagli Usa tante armi a Israele. Per il «porto umanitario ... dei palestinesi nella Striscia di ...ilmanifesto