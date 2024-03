Gaza | “Egitto in contatto con Hamas e Israele per ripresa negoziati”

Ramadan di guerra a Rafah senza luci né dolci: E' il Ramadan più difficile di sempre a Gaza. E per Rafah, nel sud della Striscia, ad un passo dall'Egitto, piena di sfollati, non è diverso. La gente lo dice: manca quasi tutto ma soprattutto la tregua in cui molti speravano. L'atmosfera ...

I bimbi feriti a Gaza saranno curati all'Ospedale Santobono: C'è anche il Santobono di Napoli nella rete di ospedali che accoglieranno i minori feriti nella Striscia di Gaza che necessitano di cure. È decollato da Il Cairo (Egitto) l'aereo dell'aeronautica militare che trasporta in Italia 45 persone provenienti dai territori palestinesi, da settimane sotto i ...

Contatti dell’Egitto con Hamas e Israele per nuovi colloqui: Contatti dell’Egitto con Hamas e Israele per nuovi colloqui: Roma, 10 mar. (askanews) – L’Egitto ha avuto oggi contatti con rappresentanti di Hamas e Israele, così come con gli altri mediatori, nel tentativo di rilanciare i negoziati per una tregua nella Strisc ...

Gaza: partito da Egitto terzo volo militare con bambini palestinesi per ricevere cure in Italia - video: Gaza: partito da Egitto terzo volo militare con bambini palestinesi per ricevere cure in Italia - video: È decollato dal Cairo, capitale dell'Egitto, alle ore 15:05 ora locale (14:05 in Italia) di oggi, il C-130J dell'Aeronautica militare ...