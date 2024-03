Gaza | “Egitto in contatto con Hamas e Israele per ripresa negoziati”

(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'è incon esponenti di, e con altri mediatori, nel tentativo di riprendere iper una tregua adurante il Ramadan, che inizia domani. Lo scrive Times of, citando fonti di sicurezza israeliana. I contatti con il Mossad e consono condotti su indicazione della presidenza egiziana nel tentativo di avvicinare le posizioni divergenti delle parti, precisano le fonti senza fornire ulteriori dettagli. In mattinata Hossam Badran, dell'Ufficio politico di, aveva riferito alla Cnn che non ci sono "ancora date" per il ritorno di negoziatori dial Cairo per ladei colloqui verso un accordo ...

Ramadan di guerra a Rafah senza luci né dolci: E' il Ramadan più difficile di sempre a Gaza. E per Rafah, nel sud della Striscia, ad un passo dall'Egitto, piena di sfollati, non è diverso. La gente lo dice: manca quasi tutto ma soprattutto la tregua in cui molti speravano.

