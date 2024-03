Gaza | Biden | “Netanyahu? Danneggia Israele Invasione Rafah è linea rossa”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Benjaminsta commettendo un "grande errore" non facendo abbastanza per proteggere i civili. E così "più che aiutarlo". E' la critica al premier israeliano arrivata nelle ultime ore dal presidente americano Joeper l'offensiva militare nella Striscia di, avviata dopo l'attacco di Hamas indello scorso 7 ottobre. "Ha il diritto di difendere, di continuare a perseguire Hamas – ha dettoin un'intervista alla Msnbc -. Ma deve, deve prestare maggiore attenzione alle vite degli innocenti che vengono perse a causa delle azioni intraprese. Dal mio punto di vista standopiù che aiutarlo". "E' contrario a ciò cherappresenta – ha incalzato -. E penso sia un grande errore". "Non possiamo avere altri 30.000 palestinesi morti", ha affermato il presidente americano citando di fatto il bilancio delle vittime del ministero della Salute nella Striscia diche nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. E per, che considera comunque "fondamentale la difesa di", l'di, nel sud della Striscia, è una ""., ha detto, "deve permettere che aentrino più aiuti e che gli operatori umanitari non finiscano nel fuoco incrociato". "Proteggere e salvare vite innocenti deve essere una priorità", ha rimarcato. Sabato il presidente americano ha anche detto di "voler vedere un cessate il fuoco, iniziando da un importante scambio di prigionieri, per un periodo di sei settimane". "Inizia il Ramadan – ha affermato – e dovremmo partire da questo cessate il fuoco".