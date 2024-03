Gasperini post Juve Atalanta | «Questa squadra ha due p***e così Contento del pareggio»

(Di domenica 10 marzo 2024) Ecco la conferenza stampa dell’allenatore dell’Gian Pierodopo la gara di Serie A contro laEcco la conferenza stampa di Gian Pierodopo ildella suacontro la. BICCHIERE MEZZO PIENO – «Queste quattro partite a parte l’Inter dove è stata una gara molto particolare, abbiamo fatto un punto con il Milan, meritavamo di più con il Bologna. Stasera siamo stati bravi e abbiamo avuto una bella reazione. Stiamo giocando anche l’Europa League. Sotto il profilo della grinta ne siamo usciti rinforzati». KOOPMEINERS ALLA– «Se i risultati sono questi va benissimo. Non so perché c’èsu Koopmeiners: non sono i tempi giusti per il mercato. E’ cresciuto molto in tante gare: ...

L'Inter espugna anche Bologna e corre verso lo scudetto. Oggi Juve, Atalanta, Milan e Roma in campo per la Champions: ...pure dalla corsa al secondo posto che vedrà protagonisti i bianconeri (a Torino contro Gasperini) e ... ruolino straordinario secondo solo all'Inter di Mancini del 2006/07 (76, ma era la stagione post - ...

'Attività finocchista nelle scuole', Gasperini condannato per diffamazione: Il reato di diffamazione per cui Gasperini è stato condannato riguarda un post Facebook del 17 settembre 2018, in cui l'allora consigliere, augurando un buon inizio d'anno agli studenti delle scuole ...

PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: Intervistato nel post partita dal network DAZN, l'uomo gara del Milan nella sfida contro l'Empoli, Christian Pulisic è tornato sull'episodio che l'ha visto protagonista contro la Lazio che ha portato ...

ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Juventus: "Loro in difficoltà La Juve ha delle risorse tali che an ...

Juve, Melone: 'Dovesse esserci la separazione da Allegri perché non riparti da Gasperini': Juve, Melone: 'Dovesse esserci la separazione da Allegri perché non riparti da Gasperini': Melone ha poi aggiunto su Gasperini: 'Riporterebbe intensità e cattiveria agonistica in una squadra che storicamente le ha sempre avute' ...