Gasperini post Juve Atalanta | «Questa squadra ha due p***e così Contento del pareggio»

(Di domenica 10 marzo 2024) Ecco la conferenza stampa dell’allenatore dell’Gian Pierodopo la gara di Serie A contro laEcco la conferenza stampa di Gian Pierodopo ildella suacontro la. BICCHIERE MEZZO PIENO – «Queste quattro partite a parte l’Inter dove è stata una gara molto particolare, abbiamo fatto un punto con il Milan, meritavamo di più con il Bologna. Stasera siamo stati bravi e abbiamo avuto una bella reazione. Stiamo giocando anche l’Europa League. Sotto il profilo della grinta ne siamo usciti rinforzati». KOOPMEINERS ALLA– «Se i risultati sono questi va benissimo. Non so perché c’èsu Koopmeiners: non sono i tempi giusti per il mercato. E’ cresciuto molto in tante gare: ...

L'Inter espugna anche Bologna e corre verso lo scudetto. Oggi Juve, Atalanta, Milan e Roma in campo per la Champions: ...pure dalla corsa al secondo posto che vedrà protagonisti i bianconeri (a Torino contro Gasperini) e ... ruolino straordinario secondo solo all'Inter di Mancini del 2006/07 (76, ma era la stagione post - ...

PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: Intervistato nel post partita dal network DAZN, l'uomo gara del Milan nella sfida contro l'Empoli, Christian Pulisic è tornato sull'episodio che l'ha visto protagonista contro la Lazio che ha portato ...

ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": ATALANTA - Gasperini: "Juve in difficoltà E' una squadra forte che sa reagire": Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro la Juventus: "Loro in difficoltà La Juve ha delle risorse tali che an ...

Juve, Melone: 'Dovesse esserci la separazione da Allegri perché non riparti da Gasperini': Juve, Melone: 'Dovesse esserci la separazione da Allegri perché non riparti da Gasperini': Melone ha poi aggiunto su Gasperini: 'Riporterebbe intensità e cattiveria agonistica in una squadra che storicamente le ha sempre avute' ...