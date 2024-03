Gasperini | “Lo schema su punizione? Si è creata una situazione favorevole…”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 10 marzo 2024) Torino. “La Juventus è una squadra forte e spero ve ne siate accorti, la Juve quando accelera è pericolosa, come ha fatto nel secondo tempo quando la partita era aperta, avevamo alcuni spazi che non abbiamo sfruttato benissimo, ma quando loro accelerano sono una squadra di valore. Siamo riusciti a contenere il filo del gioco, abbiamo fatto un bel gol”. Così Gian Pierocommenta in conferenza stampa il match pareggiato dalla sua Atalanta contro la Juventus all’Allianz Stadium per 2-2.in conferenza dopo Juve-Atalanta Il momento della squadra: “Bicchiere mezzo pieno? In queste quattro partite, a parte l’Inter, una partita particolare, le altre siamo stati in difficoltà col Milan facendo un punto, col Bologna meritavamo molto di più, la prestazione c’è stata e l’abbiamo buttata via in 5 minuti, stavamo facendo lo stesso stasera ma siamo ...