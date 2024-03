Galles-Francia oggi in tv | Sei Nazioni rugby 2024 | su che canale vederla | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 10 marzo 2024) Si chiudeil quarto turno del Guinness Seidie a far calare il sipario questo pomeriggio, a Cardiff, saranno i padroni di casa dele la. I Bleus sono virtualmente ancora in corsa per il titolo, anche se le chance sono pochissime, mentre ildeve vincere per non rischiare di veder scappare via tutte le avversarie. Con il ko irlandese, dunque, tutto è ancora da decidere. L’Irlanda ha 16 punti, l’Inghilterra 12 e la Scozia 11. Segue l’Italia a 7, mentre laha 6 punti. Vincendo con bonus a Cardiff raggiungerebbe la Scozia a quota 11 punti. L’ultimo turno prevede Irlanda-Scozia e-Inghilterra. Una combinazione di risultati potrebbe portaree Scozia a pari ...