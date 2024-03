Futsal Festa Ternana | promossa con tre turni di anticipo

Festa doppia e prime promozioni: Maccan Prata e Ternana in Serie A2 Élite: E il giorno dei festeggiamenti per due squadre che, con tre giornate di anticipo conquistano la promozione in Serie A2 Élite. Esplode la Festa giallonera nel piccolo centro di Prata di Pordenone, poco ...calcioa5live

Pari Grifoni ma l'Audax non ne approfitta. Real Ciampino ko, anche Velletri va in testa: GIRONE C - Manca ormai davvero pochissimo per la Festa del Futsal Pontedera. Con il 2-5 con cui si è imposta in casa del Bagnolo, la capolista mantiene il +8 sulla Futsal Prato (3-5 sull'Arpi Nova) e ...divisionecalcioa5

Il sogno è realtà, vince a Russi e la Futsal Ternana è in serie A2 Elite: - La Ternana Futsal ospita il Bologna per un posto in Final Eight di Coppa Italia 20/01 18:57 ...sporterni