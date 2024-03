Fuggono dopo tentato furto in abitazione e causano un sinistro stradale | arrestati 4 uomini

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato nei pressi di un parco residenziale di Portici dei soggetti che,essere usciti frettolosamente da uno stabile, sono saliti a bordo di due autovetture. I poliziotti, prontamente intevenuti, hannodi bloccare gli occupanti dei veicoli ma i conducenti, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo cagionando lesioni agli operatori. Ne è nato un inseguimento, durante il quale i rispettivi guidatori hanno effettuato manovre pericolose per la circolazionefino a quando, giunti in corso Umberto I a Portici, i due occupanti del primo veicolo, durante una manovra di sorpasso,aver impattato contro ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Fuggono dopo un furto in abitazione e speronano i Carabinieri . padre e figlio finiscono in manette , è caccia al complice . Avevano appena svaligiato un appartamento di ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata odierna, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti a Portici per la segnalazione di ladri in appartamento. Quattro persone a bordo di due vetture, ... (anteprima24)

Qualiano, rom scappano dai carabinieri, si schiantano con l’auto, poi Fuggono a piedi: in 6 ricercati: Il veicolo è risultato provento di un furto commesso lo scorso mese. Nell’abitacolo c’erano due piedi di porco, due cesoie, un martello e altri attrezzi per lo scasso: è stato tutto sequestrato.ilmeridianonews

Raid in due pub nel Napoletano: rapinatori armati portano via l’incasso, poi Fuggono sparando: I racconti offerti dai testimoni hanno avuto diversi punti in comune. I ladri, con volti travisati da passamontagna e armi in pugno, si sono diretti alle casse portando via tutti i contanti. Poi si ...ilmeridianonews

Scappano dopo furto e provocano incidente, 4 arresti: Portici: Fuggono alla vista dei poliziotti dopo aver tentato un furto in un’abitazione e causano un sinistro stradale. Arrestati 4 uomini dalla Polizia di Stato. Nella serata di ieri, i Falchi della S ...ilmediano