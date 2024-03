Fucili | una pistola elettrica e un martello | cosa hanno trovato i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Fermo, 11 marzo 2024 -in prima linea nella lotta ai reati di strada conseguenti ai porti abusivi di arma e oggetti atti all’offesa. I militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio e delle aree circostantirecentemente condotto una serie di operazioni mirate a prevenire e contrastare tali tipi di reati, cheportato a tre denunce e a vari sequestri di armi. Uno degli aspetti fondamentali dell’attività ha riguardato, come detto, il contrasto al porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. In due distinti episodi, idi Porto Sant’Elpidiodenunciato alla competente autorità giudiziaria, due persone per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel primo caso, un 29enne di origini senegalesi, senza fissa dimora in Italia e con ...