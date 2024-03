Frosinone | sparatoria | un morto | 3 feriti

(Di domenica 10 marzo 2024) 0.30 L'ospedale Fabrizio Spaziani di, smentisce il decesso di una delle tre persone rimaste ferite durante laavvenuta poco dopo le 19 di ieri sera nella centralissima via Aldo Moro ae ricoverate nel noscocomio.Un'altro ferito è stato portato a Roma all'Unmerto I. L'unica vittima della, è un ventenne di origine albanese che essendo deceduto sul colpo è stato diretta mente trasferito presso l'obitorio dell'ospedale.Intanto una persona è stata fermata ed è in Questura a

