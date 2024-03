Frosinone Sparatoria tra albanesi in Via Aldo Moro La ricostruzione dei fatti Ucciso Kasen Kasmi di 27 anni Arrestato dalla Squadra Mobile Mikea Zaka di 23

Il video della sparatoria di Frosinone dalla telecamera del bar: I clienti sono ai tavolini del bar Shake, è un sabato pomeriggio come tanti nel centro di Frosinone. Poi a un certo momento dei rumori di colpi di pistola arrivano da fuori. E' il caos. La ...sparatoria ...

Sparatoria di Frosinone: il: Dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, che circolano sui social, si assiste a quanto è avvenuto all'interno del bar Shake di Frosinone e nel dehors durante la sparatoria del 9 marzo 2024. ...

Le immagini choc della sparatoria a Frosinone: Le immagini choc della Sparatoria a Frosinone: Le immagini choc riprese da una telecamera di video sorveglianza della Sparatoria a Frosinone, in un bar del centro. Per l'omicidio di Kasmi Kesen, di 27 anni, è stato arrestato Mikea Zaka, cittadino ...

Mikea Zaka arrestato per la sparatoria nel bar a Frosinone: «Ci contendevamo una donna, per questo ho aperto il fuoco»: Mikea Zaka arrestato per la Sparatoria nel bar a Frosinone: «Ci contendevamo una donna, per questo ho aperto il fuoco»: Si chiama Mikea Zaka, 23 anni, l'albanese arrestato per la Sparatoria di sabato sera allo "Shake bar" in via Aldo Moro a Frosinone che è costata la vita ad un connazionale - Kasmi Kasen, 27 anni, ...

Sparatoria a Frosinone, si è costituito il colpevole della morte del 27enne albanese: Sparatoria a Frosinone, si è costituito il colpevole della morte del 27enne albanese: Il rumore dei colpi d’arma da fuoco esplosi nella serata di ieri, 9 marzo, nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone hanno gettato il panico sui cittadini. La Sparatoria ha provocato la morte di ...