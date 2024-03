Frosinone | sparatoria in un bar tra la folla | un morto e tre feriti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Un 23enne albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile per laavvenuta ieri sera a, in una bar di via Aldo Moro. Nellaun uomo è stato ucciso mentre altri tre sono rimasti, uno in modo grave. Altri tre uomini, tutti albanesi, che sono stati già identificati, sono invece attivamente ricercati dalla polizia. Uno scontro per il controllo delle piazze di spaccio, sarebbe questa al momento la pista seguita dagli investigatori. L’agguato è avvenuto alle 19 di ieri, sabato 9 marzo, al locale in di via Aldo Moro. Duesono stati portati all’ospedale Spaziani e un altro è stato trasferito all’Umberto I di Roma in gravissime condizioni. A quanto si apprende, sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona, dove è ...