Frosinone | sparatoria allo Shake Bar | morto un ventenne

Frosinone, spari in bar del centro: arrestato 23enne: La Polizia di Stato ha arrestato nella notte un cittadino albanese di 23 anni per la sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone dove una persona è stata uccisa, una ...tg24.sky

sparatoria a Frosinone, un arresto della polizia: La Polizia ha arrestato nella notte un cittadino albanese di 23 anni per la sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone dove una persona è stata uccisa, una versa ancor ...ansa

Omicidio a Frosinone: arrestato un 23enne albanese, si cercano i complici: Arrestato un 23enne per l'omicidio di Frosinone: gli agenti della Polizia di Stato sono ora sulla tracce dei tre complici ...strettoweb