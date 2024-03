Frosinone | 23enne arrestato da polizia per sparatoria al bar | altri tre ricercati**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Frosinone, 10 mar. (Adnkronos) - Unalbanese è statodalla Squadra Mobile di Frosinone per laavvenuta ieri sera in una bar di via Aldo Moro. Nellaun uomo è stato ucciso mentretre sono rimasti feriti, uno in modo grave.tre uomini, tutti albanesi, che sono stati già identificati, sono invece attivamente ricercati dalla