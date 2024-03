Frontale lungo Viale dei Rettori | in due finiscono all’ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente questa seradei, in prossimità dell’Arco di Traiano. Per cause in corso di accertamento, ma probabilmente riconducibili al manto reso viscido dalla pioggia, si sono scontrate due auto, una Opel Corsa e una Dacia. Ad avere la peggio i due occupanti della Opel che sono finitiper i postumi dello scontro. Sul posto i mezzi di soccorso, i Vigili Urbani per i rilievi del caso e la MG per il recupero delle auto e il ripristino della strada, in quel momento trafficata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.