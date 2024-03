Frane e alberi caduti | disagi in Liguria | Aurelia chiusa in più punti Blackout in valli del Piemonte A Milano allerta per il Lambro

(Di domenica 10 marzo 2024) La pioggia intensa, lee gli smottamenti stanno provocandoe problemi in particolare indov’è in corso un’arancione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla notte per far fronte alle numerose richieste di intervento. A provocare i maggiori problemi sono le. A Coronata 10 anziani ospiti di una rsa sono stati sfollati e portati in ospedale in via precauzionale per una criticità causata da una precedente frana. Nel Ponente c’è il caso di Finale Ligure dove una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell’in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 592, in località Malpasso. A Recco la caduta diha interrotto per alcune ore la Statale 1, ma ora è stata liberata dopo l’intervento dei pompieri ...

